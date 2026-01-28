Один из создателей танка Т-90 умер на 89-м году жизни

Один из создателей танка Т-90 инженер-конструктор Николай Молодняков умер в возрасте 88 лет жизни, сообщил «Уралвагонзавод». Коллектив предприятия выразил глубокие соболезнования семье и близким покойного.

27 января 2026 года на 89-м году жизни скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков <…> Коллектив концерна «Уралвагонзавод» выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича, — сказано в сообщении.

В своем заявлении представители концерна подчеркнули неоценимый личный вклад Молоднякова в развитие отечественного танкостроения. Под его руководством успешно проходили испытания Т-72С и Т-90С в различных странах мира.

