28 января 2026 в 13:46

Один из создателей танка Т-90 умер на 89-м году жизни

«Уралвагонзавод» сообщил о смерти одного из создателей Т-90 Молоднякова

Один из создателей танка Т-90 инженер-конструктор Николай Молодняков умер в возрасте 88 лет жизни, сообщил «Уралвагонзавод». Коллектив предприятия выразил глубокие соболезнования семье и близким покойного.

27 января 2026 года на 89-м году жизни скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков <…> Коллектив концерна «Уралвагонзавод» выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича, — сказано в сообщении.

В своем заявлении представители концерна подчеркнули неоценимый личный вклад Молоднякова в развитие отечественного танкостроения. Под его руководством успешно проходили испытания Т-72С и Т-90С в различных странах мира.

Ранее стало известно о смерти бывшего тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева. Ему было 85 лет. Его вдова предположила, что причиной ухода из жизни могли стать проблемы с желудком и заболевание сердца. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в свою очередь рассказал, что у Игнатьева был рак.

Прежде в возрасте 56 лет скончался бывший нападающий московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин. Его тело было обнаружено в микрорайоне Елецкий города Липецка.

