В Госдуме назвали главные причины личной встречи Путина и Трампа

Ответы на вопросы, задаваемые президентом России Владимиром Путиным, даст только его американский коллега Дональд Трамп, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у каждого из мировых лидеров есть свой план урегулирования конфликта на Украине.
Уверен, что уже есть план урегулирования конфликта, по крайней мере, у каждого из мировых лидеров — и президента России, и президента США — существует четкое видение относительно дальнейших шагов. На вопросы, которые ставит Владимир Путин, сейчас может ответить только Дональд Трамп, но и он, напомню, персона временная, в США президенты меняются раз в четыре года, и новые имеют обыкновение перечеркивать все соглашения, достигнутые предыдущими, — считает Журавлев.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты США и РФ встретятся на Аляске из соображений безопасности. Он отметил, что данная территория находится близко к российскому государству. Также Аляска тесно связана со страной, напомнил депутат.