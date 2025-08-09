В Госдуме назвали главные причины личной встречи Путина и Трампа Депутат Журавлев: на вопросы Путина может ответить только Трамп

Ответы на вопросы, задаваемые президентом России Владимиром Путиным, даст только его американский коллега Дональд Трамп, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у каждого из мировых лидеров есть свой план урегулирования конфликта на Украине.

Уверен, что уже есть план урегулирования конфликта, по крайней мере, у каждого из мировых лидеров — и президента России, и президента США — существует четкое видение относительно дальнейших шагов. На вопросы, которые ставит Владимир Путин, сейчас может ответить только Дональд Трамп, но и он, напомню, персона временная, в США президенты меняются раз в четыре года, и новые имеют обыкновение перечеркивать все соглашения, достигнутые предыдущими, — считает Журавлев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты США и РФ встретятся на Аляске из соображений безопасности. Он отметил, что данная территория находится близко к российскому государству. Также Аляска тесно связана со страной, напомнил депутат.