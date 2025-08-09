Россия не отдаст Украине регионы, входящие в состав РФ согласно Конституции, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий не исключил, что ВС РФ могут оставить районы боевых действий, которые не считаются частью страны.

Речь не идет о конституционных территориях России даже в теории: не про Крым, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Более того, наши на подступах к Красноармейску, это ключ к взятию всего Донбасса. Вопрос договоренности предполагался, его озвучивал [помощник президента РФ Юрий] Ушаков, мы можем отдать территории, которые не считаются российскими: по периметру Сумской области, часть серой зоны. Но это условно, — отметил Колесник.

Юрий Ушаков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Ранее предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер подчеркнул, что Рим не будет площадкой встречи президентов.