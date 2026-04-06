Риелтор рассказал, как изменились цены на аренду жилья в Москве

Риелтор рассказал, как изменились цены на аренду жилья в Москве Риелтор Бендриков: стоимость аренды в Москве снизилась на 10%

Стоимость аренды в Москве снизилась на 10%, рассказал «Москве 24» риелтор Олег Бендриков. Главной причиной он назвал отток людей из города.

В целом однокомнатная квартира подешевела примерно на 5 тыс. рублей: при средней стоимости такого жилья в районе 60 тыс. рублей это составляет около 10%. Речь идет не обо всех сегментах рынка, а в первую очередь о среднем. В других категориях ситуация может отличаться, но общий тренд на снижение цен присутствует, — рассказал Бендриков.

Риелтор отметил, что подорожание в будущем будет зависеть от ставок по ипотеке. По его словам, спрос на аренду растет, когда люди отказываются от покупки квартир из-за экономической нецелесообразности.

Ранее риелтор Руслан Сырцов рассказал, что собственники начали снижать цены на вторичное жилье. По его словам, причинами снижения цен стали слабый спрос и стоимость ипотеки.