Оливье из детства, который мы потеряли: тот самый рецепт с необычным ингредиентом

Оливье из детства, который мы потеряли: тот самый рецепт с необычным ингредиентом

Собрать этот салат — дело двадцати минут, а эмоций от него на целый вечер. Вареная картошка, морковь, яйца и сочная докторская колбаса соединяются с хрустящим огурцом и сладковатым горошком. Вкус получается нежным, свежим, с тонкой кислинкой от яблока и пикантной ноткой майонеза.

Ингредиенты

Картофель — 3-4 шт., морковь — 1 шт., яйца — 4 шт., колбаса вареная — 300 г, огурцы соленые — 3-4 шт., горошек зеленый консервированный — 1 банка, яблоко — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., майонез — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю картофель и морковь в мундире до готовности, остужаю, чищу и режу мелкими кубиками. Тем временем варю яйца вкрутую, охлаждаю и тоже крошу кубиками. Колбасу, соленые огурцы и очищенное яблоко нарезаю такими же аккуратными кусочками, лук шинкую очень мелко.

Соединяю все в глубокой миске, добавляю горошек, солю, перчу и заправляю майонезом. Перемешиваю до однородности и даю постоять минут десять, чтобы вкусы подружились.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Признаюсь, сомневался насчет яблока — думал, перебьет вкус. Но именно оно дало ту самую свежесть и легкую кислинку, которая сделала салат воздушным. Советую нарезать все кубиками одинакового размера, с горошину — так текстура получается бархатистой, и каждый ингредиент чувствуется на языке.