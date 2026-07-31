Готовлю печень по-албански в сковороде: 5 минут и на столе сочнейшее блюдо — мой коронный рецепт

Готовлю печень по-албански в сковороде: 5 минут и на столе сочнейшее блюдо — мой коронный рецепт

Печень по-албански — рецепт, который выручает, когда хочется быстрого, но эффектного блюда. Куриная печень тушится в сковороде, становится мягкой и сочной, а орехи и чеснок создают характер — подавать можно с картофелем, рисом или просто с ломтиком свежего хлеба.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, грецкие орехи — 0,5 стакана, мука — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, майонез — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала печень мою, обсушиваю и нарезаю на небольшие кусочки. В сковороде разогреваю масло, выкладываю печень, слегка обжариваю на сильном огне, чтобы схватилась корочка. Убавляю огонь, добавляю соль, перец, измельченный чеснок и майонез — перемешиваю и тушу под крышкой 3-4 минуты. Тем временем рублю грецкие орехи. Посыпаю готовую печень орехами, даю постоять минуту под крышкой и сразу подаю — сочное, нежное, с ореховым хрустом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. На вид — обычная печень в светлом соусе, но первый же кусочек ломает шаблон: пикантная чесночная волна, сливочная текстура и внезапный хруст ореха. Гости сначала скептически косились, а потом выскребали сковороду ложками.