Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 12:04

Готовлю печень по-албански в сковороде: 5 минут и на столе сочнейшее блюдо — мой коронный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Печень по-албански — рецепт, который выручает, когда хочется быстрого, но эффектного блюда. Куриная печень тушится в сковороде, становится мягкой и сочной, а орехи и чеснок создают характер — подавать можно с картофелем, рисом или просто с ломтиком свежего хлеба.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, грецкие орехи — 0,5 стакана, мука — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, майонез — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала печень мою, обсушиваю и нарезаю на небольшие кусочки. В сковороде разогреваю масло, выкладываю печень, слегка обжариваю на сильном огне, чтобы схватилась корочка. Убавляю огонь, добавляю соль, перец, измельченный чеснок и майонез — перемешиваю и тушу под крышкой 3-4 минуты. Тем временем рублю грецкие орехи. Посыпаю готовую печень орехами, даю постоять минуту под крышкой и сразу подаю — сочное, нежное, с ореховым хрустом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. На вид — обычная печень в светлом соусе, но первый же кусочек ломает шаблон: пикантная чесночная волна, сливочная текстура и внезапный хруст ореха. Гости сначала скептически косились, а потом выскребали сковороду ложками.

Проверено редакцией
Читайте также
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Общество
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Культовый американский писатель указал дату мировой катастрофы
Общество
Культовый американский писатель указал дату мировой катастрофы
Как засолить помидоры в банке 1 л на зиму: 3 простых и проверенных рецепта
Семья и жизнь
Как засолить помидоры в банке 1 л на зиму: 3 простых и проверенных рецепта
Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку
Общество
Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку
Названы продукты, которыми опасно злоупотреблять в жаркую погоду
Здоровье/красота
Названы продукты, которыми опасно злоупотреблять в жаркую погоду
Общество
рецепты
еда
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК России завел дело о хищениях на закупках противогололедных реагентов
Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям на площадке
Психолог объяснила, в чем основная польза звукотерапии
Медведчук оценил итоги визита Зеленского в США
В Петербурге откроют еще одно здание Кунсткамеры
В РЖД раскрыли финансовое положение компании
Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко
Кинолог назвал неочевидные причины постоянного вылизывания у собак
Погода в Москве в субботу, 1 августа: слабый ветер, жара до +29 и Солнце
В ДНР рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на автобус
Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления
Путин встретился с главой РЖД
Лукашенко подарили большую скульптуру коровы
В Прикамье убрали незаконную свалку на территории памятника природы
Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП
В Перми вынесли приговор юноше по делу о подготовке теракта
Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции
Европейские политики начали «прятаться» от Трампа из-за Ирана
Россиянам рассказали, какие машины нужно тщательнее проверять при покупке
Лифт рухнул на рабочего в Москве
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.