11 февраля 2026 в 17:51

Аферисты лишили петербуржца недвижимости с помощью поддельного паспорта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Петербурге мошенники переоформили и продали долю квартиры на улице Джона Рида 85-летнего мужчины и недвижимость его родственников на Будапештской улице, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Предварительно установлено, что организатор преступления, 48-летний местный житель, действовал в сговоре с социальной работницей, ухаживавшей за пенсионером.

Всего в схеме участвовали пять человек, в том числе две женщины. Во время одного из визитов сиделка похитила паспорт мужчины и передала его соучастникам. В документ была вклеена фотография 62-летнего сообщника. Он представился наследником и вместе с 53-летней подругой, которая делала вид родственницы, обратился к нотариусу.

Пара оформила доверенность на ведение наследственного дела и распоряжение имуществом. После получения документов на право собственности мошенники переоформили недвижимость и продали ее.

Организатор преступления находится под домашним арестом, остальные участники — под стражей. В настоящее время проводится судебное оспаривание сделки купли-продажи, заключенной злоумышленниками.

Ранее руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в беседе с NEWS.ru рассказал, что мошенники в России активно используют тактику давления и ложных представлений, чтобы заставить граждан оплатить ненужные работы с водосчетчиками. По его словам, злоумышленники рассылают поддельные уведомления или звонят жильцам, представляясь официальными лицами.

