Аферисты лишили петербуржца недвижимости с помощью поддельного паспорта

В Петербурге мошенники переоформили и продали долю квартиры на улице Джона Рида 85-летнего мужчины и недвижимость его родственников на Будапештской улице, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Предварительно установлено, что организатор преступления, 48-летний местный житель, действовал в сговоре с социальной работницей, ухаживавшей за пенсионером.

Всего в схеме участвовали пять человек, в том числе две женщины. Во время одного из визитов сиделка похитила паспорт мужчины и передала его соучастникам. В документ была вклеена фотография 62-летнего сообщника. Он представился наследником и вместе с 53-летней подругой, которая делала вид родственницы, обратился к нотариусу.

Пара оформила доверенность на ведение наследственного дела и распоряжение имуществом. После получения документов на право собственности мошенники переоформили недвижимость и продали ее.

Организатор преступления находится под домашним арестом, остальные участники — под стражей. В настоящее время проводится судебное оспаривание сделки купли-продажи, заключенной злоумышленниками.

