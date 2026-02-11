Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 17:42

«Надо прославиться»: всплыла переписка напавшего на техникум в Анапе

«112»: друг напавшего на техникум в Анапе подростка призывал его прославиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Одногруппник подростка, который напал техникум в Анапе, незадолго до инцидента писал, что ему «надо прославиться», пишет Telegram-канал «112». По его информации, друзья говорили об этом в минувшую субботу, 7 февраля.

В материале говорится, что сегодня, 11 февраля, стрелок написал тому же одногруппнику за 20 минут до того, как устроил нападение. Он спрашивал у товарища, идет ли в данный момент занятие и как много на входе людей.

Стрельбу в Анапском индустриальном техникуме устроил студент, который учился там на автомеханика. В Сети подросток писал, что минировал школу еще в 2023 году. Кроме того, по версии источника, нападавший состоял в тематических сообществах 18+, где искал себе «госпожу» для «долгого служения». Отец юноши заявил, что уже давно не общается с сыном, а о случившемся узнал лишь после звонка.

Ранее также появилась информация, что молодой человек мог открыть стрельбу из-за невыданного диплома. Он якобы заплатил взятку в 500 тыс. рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули.

Россия
Краснодарский край
Анапа
нападения
техникумы
переписки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
«Мост в никуда»: одинокая свая в Латвии стала символом расточительства
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.