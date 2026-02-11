«Надо прославиться»: всплыла переписка напавшего на техникум в Анапе «112»: друг напавшего на техникум в Анапе подростка призывал его прославиться

Одногруппник подростка, который напал техникум в Анапе, незадолго до инцидента писал, что ему «надо прославиться», пишет Telegram-канал «112». По его информации, друзья говорили об этом в минувшую субботу, 7 февраля.

В материале говорится, что сегодня, 11 февраля, стрелок написал тому же одногруппнику за 20 минут до того, как устроил нападение. Он спрашивал у товарища, идет ли в данный момент занятие и как много на входе людей.

Стрельбу в Анапском индустриальном техникуме устроил студент, который учился там на автомеханика. В Сети подросток писал, что минировал школу еще в 2023 году. Кроме того, по версии источника, нападавший состоял в тематических сообществах 18+, где искал себе «госпожу» для «долгого служения». Отец юноши заявил, что уже давно не общается с сыном, а о случившемся узнал лишь после звонка.

Ранее также появилась информация, что молодой человек мог открыть стрельбу из-за невыданного диплома. Он якобы заплатил взятку в 500 тыс. рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули.