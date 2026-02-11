Россиян предупредили о неочевидной опасности зубной боли

Люди со стоматологическими проблемами чаще сталкиваются с сердечными заболеваниями, рассказал ИА «Время Н» представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов. Он отметил, что среди наиболее часто встречающихся заболеваний — атеросклероз и скачки давления.

От зуба до инфаркта — один шаг, — предупредил Никонов.

По его словам, системная воспалительная реакция негативно сказывается на организме. Врач отметил, что особую опасность может представлять бактерия Porphyromonas gingivalis — палочковидная анаэробная патогенная бактерия, которая обнаруживается в полости рта.

Ранее стоматолог Максим Матюхин рассказал, что профилактические визиты к стоматологу необходимы раз в полгода. Он отметил, что это поможет выявить проблемы до начала осложнений.