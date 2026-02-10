Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 15:39

Сборная Латвии по хоккею обыграла Швейцарию перед стартом Олимпиады-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сборная Латвии по хоккею завершила важный этап подготовки к Олимпийским играм — 2026, проведя контрольный матч против команды Швейцарии, сообщает «Чемпионат». Латвийские хоккеисты одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Этот успех позволил тренерскому штабу проверить в деле основные сочетания: в первом звене нападения вышли Сандис Вилманис, Земгус Гиргенсонс и Эдуардс Тралмакс, а основной парой защиты стали Кристиан Рубинс и Увис Балинскис. Место в воротах, с высокой долей вероятности, будет доверено Артуру Шилову.

Олимпийский турнир для подопечных Харийса Витолиньша начнется уже 12 февраля, когда команда встретится со сборной США. Предстоящая игра станет серьезным испытанием для сформированных звеньев. Тренерский штаб рассчитывает, что победный настрой после матча со швейцарцами поможет сборной успешно стартовать в групповом этапе соревнований.

Ранее на матче олимпийского турнира по хоккею между женскими сборными Чехии и США на трибунах появился российский флаг. Флаг был убран по требованию чешской стороны, после того как его заметила хоккеистка Юли Пейшова.

Латвия
Олимпиада
сборные
хоккей
матчи
