11 февраля 2026 в 17:56

Московский двор превратился в «кладбище домашних животных»

Волонтеры сообщили о массовой гибели кошек московском районе Перово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В московском районе Перово обнаружили тела трех кошек, еще нескольких животных в тяжелом состоянии доставили в ветеринарную клинику, пишет 360.ru. По словам очевидцев, кошек нашли во дворе дома на улице Металлургов. Тела погибших животных направили на экспертизу.

Зоозащитники намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить и привлечь к ответственности причастных к произошедшему. Ветеринар рассказал, что одного из котят привезли в крайне тяжелом состоянии: без давления, с температурой 34 градуса и пониженным уровнем глюкозы.

По результатам анализов подтвердилось резкое увеличение печеночных показателей, признаки воспалительного процесса и обезвоживание. Врач допустил, что причиной гибели кошек могло стать отравление.

Сейчас согреваем, капаем, стараемся стабилизировать. Состояние тяжелое, прогноз осторожный, — заявил он.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина напала с ножом на сожителя из-за жестокого обращения с таксой. Как рассказали очевидцы, мужчина регулярно издевался над животным и устраивал драки с сожительницей. Пара часто шумела, а в подъезде были слышны крики. Собаку забрали и передали на передержку,

