11 февраля 2026 в 17:57

Россиянам рассказали о скрытой опасности бани

Врач Демидик: привычка прыгать в сугроб после бани опасна для жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Привычка окунаться в купель или прыгать в снег после посещения бани может быть опасна для здоровья, рассказал терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик. Он отметил, что резкое изменение температуры после парилки становится мощным стрессом для организма, передает Lenta.ru.

Такой перепад температур — серьезное испытание даже для здорового, подготовленного и тренированного человека. Для обычного любителя или при проблемах со здоровьем это потенциально опасное занятие, — поделился эксперт.

Демидик предупредил, что погружение в ледяную воду после парилки может вызвать коронарный спазм, ишемическую болезнь сердца, нарушения ритма, инфаркты и инсульты. Также из-за потоотделения в бане кровь сгущается, увеличивая риск тромбов.

Специалист подчеркнул, что погружение в купель может вызвать холодовой шок. Резкое попадание в холодную воду может привести к непроизвольному вдоху, спазму дыхательных путей, головокружению, дезориентации и, в крайнем случае, потере сознания.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал избегать бани после алкоголя, обильной еды, на голодный желудок, при усталости или перед сном. Также не рекомендуется посещать парную при сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях печени и поджелудочной железы.

бани
привычки
температуры
здоровье
