Юрист предположила появление новых фигурантов в деле новокузнецкого роддома

В деле новокузнецкого роддома № 1, где в новогодние праздники умерло девять младенцев, могут появиться новые фигуранты, заявила в разговоре с NEWS.ru медицинский юрист Екатерина Батурина. По ее словам, предъявить обвинения могут как врачам, так и среднему медицинскому персоналу. Пока фигурантами по делу проходят только руководители медучреждения.

С учётом того, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, вполне вероятно, что могут быть привлечены к ответственности иные фигуранты, в частности лечащие врачи. По статье о халатности субъектом преступления всегда является должностное лицо, но по статье 109-й УК РФ это не обязательно, чаще всего это лечащий врач и медицинский персонал, — заявила Екатерина Батурина.

Поскольку обвинение уже предъявлено, это говорит о том, что основные мероприятия по делу проведены и большая часть доказательств собрана, сообщает адвокат. То есть, следствие уже определилось с кругом обвиняемых и установило все обстоятельства случившегося.

Статьи, по которым предъявление обвинение главному врачу и заведующему отделением, не предусматривают такого квалифицирующего признака как совершение преступления группой лиц, не усиливают наказание в таком случае, поэтому привлечение каких-либо иных лиц не может сказаться на квалификации в отношении обвиняемых и на тех максимальных сроках, которые предусмотрены санкциями уголовных статей, по которым предъявлено обвинение, — сообщила эксперт.

Следствию необходимо установить причины случившегося и если к причинам привело бездействия других сотрудников, то решить вопрос об их виновности, резюмировала эксперт.

В ГСУ СК России продолжается расследование уголовного дела о гибели в Новокузнецкой городской больнице № 1 Кемеровской области десяти новорожденных в январе текущего года. Главврачу больницы Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности. Исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху — обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.