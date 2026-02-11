Политолог раскрыл план расширения влияния НАТО в Арктике

НАТО планирует использовать опыт Норвегии для укрепления своих позиций в Арктике, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, для реализации миссии «Арктический часовой» Альянс также может опираться на Финляндию и Швецию.

НАТО действует через те страны, которые входят в состав объединения и находятся в Арктическом регионе. Прежде всего Альянс делает опору на военной стратегии в Арктике через Норвегию. И там есть опыт ведения боевых действий. Англичане, которые придумали миссию «Арктический часовой», как раз опираются на норвежцев. Две другие страны, у которых есть опыт такого рода, это Финляндия и Швеция, — прокомментировал Светов.

Он подчеркнул, что финны имеют опыт строительства ледоколов, в том числе благодаря выполнению заказов из России. По словам политолога, это является одной из причин, по которой НАТО будет стремиться к развитию в этом направлении и искать возможности для продвижения.

Допустим, министр обороны Великобритании [Джон Хили] сделает заявление, что Россия восстановила свои арктические базы, и это угроза для НАТО. Заметьте, что РФ сделает это на собственной территории, которая прилегает к Арктике. Британия, в свою очередь, не является арктической страной, но считает, что вправе заводить там свои базы, — заключил Светов.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич объявил о начале миссии Arctic Sentry («Арктический часовой»). По словам генерала, ее задача — усилить военное присутствие Альянса в Арктике.