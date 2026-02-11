Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 11:39

Дегтярев «парой ласковых» описал главу Международной федерации хоккея

Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея Тардифа редким негодяем

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа «редким негодяем». Он раскритиковал руководителя IIHF в эфире передачи «Центральный Канал» на платформе VK Видео, отвечая на вопрос о сроках возвращения российских спортсменов на международные соревнования по хоккею.

Хоккей очень любим, но Федерация хоккея — самая сложная. Это связанно с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция, — сказал он.

По мнению Дегтярева, отечественный хоккей вернется на мировые турниры через год. Он пообещал, что Россия предпримет активные правовые действия для того, чтобы этого добиться.

По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах, — подчеркнул он.

Ранее спортивный комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев назвал бывшего чешского вратаря Доминика Гашека позором человечества. Конфликт начался с того, что форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров раскритиковал хоккей на Олимпиаде, который, по его мнению, стал слабее из-за ухода россиян. Его высказывания не понравились Гашеку. Тот заявил, что НХЛ, в которой играет россиянин, стала «рекламой СВО».

