«Позор человечества»: Губерниев заступился за Кучерова после слов Гашека

Бывший чешский вратарь Доминик Гашека — позор человечества, сообщил в разговоре с «ВсеПроСпорт» спортивный комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев. Конфликт начался с того, что форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров раскритиковал хоккей на Олимпиаде, который, по его мнению, стал слабее из-за ухода россиян. Его высказывания не понравились Гашеку. Тот заявил, что НХЛ, в которой играет россиянин, стала рекламой СВО.

Гашек — это позор человечества. Не может быть человек таким мудаком. Играл вратарь, вроде как был одним из лучших в своем деле в истории хоккея. Но не может же такого быть, что у человека вместо головы был бы один большой каучуковый диск. Не могут быть люди такими долбанутыми, — заявил собеседник.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский сообщил, что судьи должны были дисквалифицировать французского лыжника Матиса Деложа за сокращение дистанции во время скиатлона на Олимпиаде-2026. По его мнению, действия француза напрямую не повлияли на исход гонки, но спортсмен нарушил правила.

До этого двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что российский лыжник Савелий Коростелев здорово выступил в скиатлоне, но в финальной части дистанции совершил тактическую ошибку, лишив себя медали. По его мнению, спортсмену нужно было быть «поактивнее и понахальнее».