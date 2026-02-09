Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026

«Мягко себя повел»: Васильев назвал главную ошибку Коростелева в скиатлоне

Васильев: Коростелев совершил тактическую ошибку и лишил себя медали в скиатлоне

Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10 + 10 км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин на зимних Олимпийских играх — 2026 Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10 + 10 км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин на зимних Олимпийских играх — 2026 Фото: РИА Новости
Российский лыжник Савелий Коростелев здорово выступил в скиатлоне, но в финальной части дистанции совершил тактическую ошибку, лишив себя медали, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, спортсмену нужно было быть «поактивнее и понахальнее».

Выступление было очень хорошим, но, к сожалению, в последний момент в финальной части гонки он допустил тактическую ошибку: пропустил спортсменов и не смог занять правильную позицию в финишном створе. Поэтому Коростелев не завоевал медаль, хотя все было в его руках. Здесь нужно быть немного поактивнее и понахальнее, но он, к сожалению, слишком мягко себя повел и лишился медали, — сказал Васильев.

Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил французским атлетом Матисом Деложем, финишировавшим вторым. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений.

Кирилл Николаев
К. Николаев
