До осени сад утопает в винных фонариках с ароматом ванили. Неприхотливый многолетник для эффектных клумб

До осени сад утопает в винных фонариках с ароматом ванили. Неприхотливый многолетник для эффектных клумб

Монарда — один из тех многолетников, который невозможно не заметить в саду. Во время цветения ее необычные соцветия напоминают яркие пушистые фонарики или экзотические помпоны насыщенного винного, бордового или малинового оттенка. А приятный сладковато-пряный аромат с легкими ванильными нотками ощущается даже на расстоянии нескольких метров.

В зависимости от сорта монарда вырастает от 70 до 120 см в высоту и образует мощные кусты с крепкими прямыми стеблями. Диаметр необычных шаровидных соцветий достигает 6–8 см. Особенно эффектно смотрятся бордовые сорта вроде Jacob Cline, Cambridge Scarlet и Panorama Red. Их насыщенная окраска прекрасно сочетается с белыми флоксами, эхинацеями, декоративными злаками и розами.

Цветение начинается в июле и продолжается до сентября. При регулярном поливе и удалении увядших соцветий растение сохраняет декоративность практически до осени. Монарда отличается высокой морозостойкостью, хорошо зимует без укрытия и способна расти на одном месте 5–7 лет без потери декоративности.

Выращивать ее можно как из семян, так и через готовые саженцы. Лучше всего растение чувствует себя на солнечных участках или в легкой полутени. Монарда любит плодородную почву и умеренный полив, но при этом считается довольно неприхотливой культурой.

Еще один приятный бонус — растение активно привлекает в сад бабочек, шмелей и пчел. Поэтому клумба с монардой выглядит живой и постоянно наполнена движением.