18 марта 2026 в 15:31

Из красивой клумбы — в ад: это растение захватит участок за сезон и привлечет полчища тли

Фото: D-NEWS.ru
Среди садовых цветов есть настоящий агрессор, который из красивой клумбы способен превратиться в настоящий ад для дачника. Это растение захватит участок за сезон и привлечет полчища тли.

Все это про сныть пестролистную. Хотя существуют декоративные сорта с бело-зелеными листьями, которые продают как почвопокровное растение, обычная сныть — злостный сорняк, захватывающий территорию с невероятной скоростью. Ее мощные корневища проникают глубоко в почву и дают сотни новых побегов, вытесняя культурные растения. Если вовремя не остановить сныть, через пару сезонов она заполонит весь участок, и бороться с ней придется годами.

Кроме того, сныть привлекает тлю и других вредителей, которые с нее перебираются на огородные культуры. Поэтому, выбирая растения для сада, важно изучить их агрессивность и способность к неконтролируемому распространению.

Дарья Иванова
