Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 11:05

Куриный суп как из ресторана: секреты насыщенного вкуса, которые легко повторить дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите, чтобы обычный куриный суп превратился в настоящее гастрономическое удовольствие? Не нужно искать редкие ингредиенты или осваивать сложные техники — достаточно знать несколько простых приёмов. С ними бульон получится насыщенным, ароматным и по‑настоящему вкусным, а семья будет просить добавку.

Начните с правильного выбора мяса: курица с костями даст бульону глубину вкуса и нужную плотность. Перед варкой слегка обжарьте мясо на сковороде — так суп приобретёт более яркий аромат и приятный тёмный оттенок. Для овощной основы используйте классическую тройку: морковь, сельдерей и лук. Они не только обогатят вкус, но и придадут бульону красивый золотистый цвет.

В процессе варки добавьте пряные травы — тимьян, розмарин, лавровый лист, а для пикантности — чеснок и имбирь. Солите постепенно, пробуя бульон: это поможет раскрыть все вкусовые оттенки. В конце варки влейте немного лимонного сока или белого вина — они добавят свежести и уравновесят насыщенность. После приготовления дайте супу настояться, а при подаче украсьте свежей зеленью: петрушкой или укропом.

Ранее сообщалось: если надоело однообразное куриное филе, попробуйте эту быструю и недорогую запеканку. Простые продукты, минимум усилий, а на выходе — ароматное сытное блюдо с золотистой сырной корочкой, которое оценят все домашние.

Проверено редакцией
Читайте также
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Общество
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Общество
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Воздушное пюре как в ресторане: простой секрет с кухонной полки, который вас удивит
Общество
Воздушное пюре как в ресторане: простой секрет с кухонной полки, который вас удивит
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.