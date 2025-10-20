Галактионов объяснил, почему поправил журналиста на пресс-конференции Тренер Галактионов: старшие по возрасту люди привыкли определять форму общения

Более старшие люди в силу воспитания и опыта привыкли определять форму общения с собеседниками, заявил «Спорт-Экспрессу» главный тренер ФК «Локомотив» Михаил Галактионов. Так он пояснил свою просьбу к журналисту называть его по имени и отчеству. Тренер сделал соответствующее замечание на пресс-конференции после матча против ЦСКА.

Много шума было поднято из истории моего замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Всегда старшие по возрасту люди определяют форму общения, — высказался Галактионов.

Он отметил, что сделал замечание молодому начинающему корреспонденту, которому на вид было около 16–18 лет. Тренер уточнил, что поправил юношу «абсолютно аккуратно и тактично».

