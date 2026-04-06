06 апреля 2026 в 17:05

Тренер назвал спортсмена, олицетворяющего российский футбол

Тренер Билялетдинов назвал олицетворением футбола РФ полузащитника Головина

Александр Головин Александр Головин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российский тренер Ринат Билялетдинов назвал карьеру полузащитника французского «Монако» Александра Головина хорошим достижением. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что игрока смело можно считать олицетворением «российского неплохого футбола».

Несомненно, столько лет — удачная карьера. Саша — знаменосец, олицетворение нашего неплохого футбола. Провел больше 200 матчей, пусть проведет еще хотя бы половину от этого — будет здорово. Это хорошее достижение не только в наше, но и в любое время, — сказал Билялетдинов.

5 апреля Головин отличился в матче чемпионата Франции по футболу против «Марселя» (2:1). Всего в нынешнем сезоне россиянин забил пять мячей и сделал пять результативных передач. Головин выступает за «Монако» с 2018 года, его новый контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года.

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил мнение, что Головину удалось построить успешную европейскую карьеру. При этом ветеран отметил, что российский футболист не перейдет в команду выше уровнем.

Виктор Байбаков
