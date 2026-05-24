Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 14:06

Путин указал на важность единства народов России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сейчас для России особенно важно поддерживать единство ее многонационального и многоконфессионального народа, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он упомянул на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю его дня тезоименитства, передает пресс-служба Кремля.

Сегодня нам нужен ваш опыт строительства внешнецерковных отношений и, самое главное, для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа, — отметил Путин.

Ранее Путин направил поздравление российским евреям по случаю Дня спасения и освобождения. В своей телеграмме глава государства подчеркнул особое нравственное значение этого праздника, отмечаемого в честь победы над нацизмом. Он отметил, что эта дата занимает важное место в религиозном календаре и сердцах миллионов людей.

До этого Путин выразил мнение, что сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества. Глава страны направил официальное обращение гостям масштабного мероприятия, приуроченного к 90-летнему юбилею со дня рождения выдающегося ученого Людмилы Вербицкой.

Власть
Владимир Путин
Россия
церковь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал, кому первым позвонил после удара по Киеву
«Внутренности горят»: экстрасенс о состоянии Зеленского после «Орешника»
Погибших при атаке в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях
Карицкая показала памятник Паше Технику
«Это ужасно»: итальянский журналист описал последствия атаки в ЛНР
«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу
«Стереть Украину с карты мира»: в Госдуме напомнили о возможностях России
Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева
Поезд с военнослужащими в Пакистане был атакован заминированным автомобилем
Стало известно, куда исчез сценарист первой части фильма «Любовь-морковь»
Названа одна из версий пропажи стримера Ивана Insider
В ГД ответили, заставит ли Зеленского пойти на мир удар по ВПК Украины
В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола
Пункт украинских дроноводов на границе взлетел на воздух
«Отселят 76 человек»: украинские дроны ударили по железной дороге
«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против Киева
«Ужасно, страшно»: журналист из КНР посетил Старобельск
Пашинян назвал срок, когда в Армении будет введен безвизовый режим с ЕС
Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске
Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.