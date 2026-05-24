Путин указал на важность единства народов России

Сейчас для России особенно важно поддерживать единство ее многонационального и многоконфессионального народа, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он упомянул на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю его дня тезоименитства, передает пресс-служба Кремля.

Сегодня нам нужен ваш опыт строительства внешнецерковных отношений и, самое главное, для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа, — отметил Путин.

Ранее Путин направил поздравление российским евреям по случаю Дня спасения и освобождения. В своей телеграмме глава государства подчеркнул особое нравственное значение этого праздника, отмечаемого в честь победы над нацизмом. Он отметил, что эта дата занимает важное место в религиозном календаре и сердцах миллионов людей.

До этого Путин выразил мнение, что сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества. Глава страны направил официальное обращение гостям масштабного мероприятия, приуроченного к 90-летнему юбилею со дня рождения выдающегося ученого Людмилы Вербицкой.