27 марта 2026 в 06:30

Коуч ответила, откуда на самом деле берется выгорание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чувство выгорания возникает из-за чрезмерного напряжения, вызванного стрессом, заявила NEWS.ru коуч-консультант Анастасия Советникова. По ее словам, опасения по поводу будущего и непрерывная умственная деятельность приводят к эмоциональному истощению организма.

Термин «выгорание» часто используется для описания усталости, апатии и эмоционального истощения. Однако за этим словом скрываются разные процессы. Тело перегружено стрессами: недостаток движения и дисбаланс витаминов ослабляют иммунитет и снижают уровень энергии. Постоянная интеллектуальная активность, задачи, новости, соцсети в свою очередь перенапрягают мозг. Он не успевает отдыхать, постоянно перерабатывая информацию. В голове крутятся мысли о сожалениях о прошлом и тревоги о будущем, которые забирают еще больше энергии. В конце дня человек чувствует усталость, даже если физически ничего не делал, — поделилась Советникова.

Она подчеркнула, что ум, эмоции и тело тесно связаны между собой и перенапряжение в одной части неизбежно сказывается на других. По словам коуча, умеренная умственная активность, физические упражнения, медитация, отдых на природе и получение новых впечатлений — важные элементы для восстановления гармонии. Советникова пояснила, что такие практики способствуют не только снижению утомляемости, но и существенному повышению уровня жизни.

Ранее психолог Сергей Ланг предупредил, что трудоголики могут столкнуться с выгоранием, хронической усталостью и психическими проблемами. По его словам, можно быть успешным, не перетруждаясь, если правильно распоряжаться своими силами.

психология
советы
россияне
здоровье
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
