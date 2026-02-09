Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:27

Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября

ФАС: оптовые цены на газ вырастут с 1 октября на 9,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в России будут увеличены с начала октября, следует из приказов Федеральной антимонопольной службы. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, индексация составит 9,6% и вступит в силу 1 октября 2026 года.

Помимо роста стоимости самого газа, также будут проиндексированы тарифы на его транспортировку по распределительным сетям. В ведомстве установили, что в 2026 году увеличение составит 11,6%, в 2027 году — 11,1%, а в 2028 году — 7%.

Решение связано с необходимостью финансировать надежность поставок газа, программы газификации и подключения новых регионов. В ФАС заявили, что будут контролировать процесс, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей. Индексация не превысит значений, установленных в государственном прогнозе.

Ранее министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру заявил, что Европа испытывает сложности с поставками газа и сталкивается с высокими тарифами после прекращения закупок российского топлива. В своей статье для Foreign Policy он отметил, что прогнозы о подрыве европейской конкурентоспособности из-за отказа от российского газа не подтвердились.

Россия
ФАС
газ
цены
