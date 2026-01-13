Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода Суд Петербурга взыскал с КМЗ более 360 тыс. рублей в пользу изобретателя судна

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обязал Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) выплатить компенсацию в размере более 360 тыс. рублей изобретателю Александру Тарасенко, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Истец предоставлял предприятию права на использование своих технических разработок.

Речь шла о конструкции быстроходного судна с газовой смазкой днища и уникальном способе соединения судовых элементов. Согласно условиям договоров, завод должен был перечислять автору вознаграждение за каждую выпущенную единицу продукции. Однако предприятие не выполнило обязательства в полном объеме, накопив задолженность.

В ходе суда представитель ответчика признал основные претензии истца, включая сумму основного долга. При этом он оспорил размер заявленных судебных расходов, сославшись на их завышенный характер.

Помимо основной задолженности, суд взыскал с завода проценты за пользование чужими деньгами. Также в пользу изобретателя были присуждены компенсации на оплату государственной пошлины и услуг адвоката.

