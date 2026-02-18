Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 16:05

Россияне резко потеряли интерес к машинам на тяжелом топливе

«Автостат»: продажи дизельных авто в России в 2025 году упали почти на четверть

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
По итогам 2025 года в России было реализовано 15,3 тыс. новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»). Этот показатель оказался на 24% ниже, чем в 2024-м.

Отмечается, что весь рынок новых легковых машин в минувшем году сократился на 16%. Доля дизельных версий в общем объеме продаж также уменьшилась — с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025-м.

Также авторы пишут, что в сегменте дизельных автомобилей сменился лидер. На первое место вышел китайский бренд Haval, который сумел реализовать 2641 машину. Лидер предыдущего года — Great Wall — опустился на вторую строчку с результатом 2594 единицы. При этом Great Wall снизил продажи дизелей на 57%, а Haval, напротив, нарастил их в 3,2 раза.

Третье место заняла японская Toyota с показателем 1617 проданных автомобилей (падение на 38%). В пятерку лидеров также вошли китайский Foton (1310 штук, рост на 75%) и российский Sollers (1093 штуки, падение на 33%).

Ранее Iltalehti со ссылкой на ассоциацию транспорта и логистики SKAL сообщала, что сильные морозы в Финляндии привели к серьезным сбоям в работе дизельных грузовиков. Реагент AdBlue, который снижает вредные выбросы согласно экологическим стандартам ЕС, замерзает уже при –11 градусах и превращается в лед, из-за чего техника не может работать.

