Названы города-лидеры по качеству жизни в России РИА Новости: Москва и Грозный возглавили рейтинг качества жизни в России

По итогам первого квартала 2026 года лидерами по качеству жизни среди российских городов стали Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ, следует из анализа, который подготовил заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Помимо них, высокие позиции в перечне заняли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда, передает РИА Новости.

Экологическая ситуация, по оценкам, лучше всего в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. Наиболее высокий уровень субъективного материального благополучия зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В исследовании также приведен перечень городов, где требуется дополнительная работа по улучшению условий жизни: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград и другие.

Рейтинг формировался на основе комплексной оценки, включающей уровень материального достатка, доступность жилья, качество медицинских услуг, экологическую обстановку, состояние системы образования и доступ к культурной среде. Также учитывались состояние дорожной инфраструктуры, работа коммунальных служб и органов власти, уровень благоустройства, распространенность деструктивного поведения и социальная напряженность.

Ранее отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск жестко раскритиковал столицу США. Он заявил, что Вашингтон пришел в упадок и превратился в «гетто», особенно на фоне Москвы. Маск отметил, что округ Колумбия когда-то был очень красивым местом. Однако сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась.