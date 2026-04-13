Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 03:51

Названы города-лидеры по качеству жизни в России

РИА Новости: Москва и Грозный возглавили рейтинг качества жизни в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

По итогам первого квартала 2026 года лидерами по качеству жизни среди российских городов стали Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ, следует из анализа, который подготовил заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Помимо них, высокие позиции в перечне заняли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда, передает РИА Новости.

Экологическая ситуация, по оценкам, лучше всего в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. Наиболее высокий уровень субъективного материального благополучия зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В исследовании также приведен перечень городов, где требуется дополнительная работа по улучшению условий жизни: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград и другие.

Рейтинг формировался на основе комплексной оценки, включающей уровень материального достатка, доступность жилья, качество медицинских услуг, экологическую обстановку, состояние системы образования и доступ к культурной среде. Также учитывались состояние дорожной инфраструктуры, работа коммунальных служб и органов власти, уровень благоустройства, распространенность деструктивного поведения и социальная напряженность.

Ранее отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск жестко раскритиковал столицу США. Он заявил, что Вашингтон пришел в упадок и превратился в «гетто», особенно на фоне Москвы. Маск отметил, что округ Колумбия когда-то был очень красивым местом. Однако сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась.

Общество
Россия
рейтинги
Москва
Грозный
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.