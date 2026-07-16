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16 июля 2026 в 19:15

Отпуск мечты в Таиланде обернулся комой для туриста

Британский турист впал в кому в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поездка в Таиланд, которую британский турист называл «отпуском своей мечты», обернулась для него комой, сообщает Mirror. Гражданин Великобритании Фрейзер Дербишир был обнаружен без сознания в гостиничном номере в Бангкоке и сейчас находится в коме в местной клинике, борясь за жизнь.

Медики диагностировали у него сепсис и тяжелое поражение сердечного клапана инфекцией, которая распространилась на головной мозг. Источник заражения пока не установлен — предположительно, им могла стать небольшая рана или укус кровососущего насекомого.

До поездки Фрейзер не имел жалоб на здоровье. Сейчас мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его родители срочно прилетели из Великобритании и не отходят от постели сына. Близкие сообщили, что пациент слегка пошевелил веками — этот сигнал дает врачам осторожный оптимизм относительно возможности восстановления.

Ранее туристка из Санкт-Петербурга 2002 года рождения погибла в результате опрокидывания автомобиля в Гагрском районе Абхазии, еще четверо пострадавших получили ушибы и ссадины. Водитель автомобиля был задержан. Он признался, что причиной аварии стал заклинивший руль.

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Отпуск мечты в Таиланде обернулся комой для туриста
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