Одно удобрение для всех грядок: томаты станут сахарными, огурцы — хрустящими, перцы — сочными

Если вы устали покупать разные удобрения для каждой культуры, есть проверенная универсальная подкормка, которая подходит для томатов, огурцов и перцев одновременно.

Всего один раствор — и ваши растения получат все необходимое для рекордного урожая. Рецепт прост: возьмите по одной столовой ложке (без горки) двойного суперфосфата, сульфата калия и сульфата магния, растворите в 1 литре теплой воды. Полученный концентрат разведите в 10 литрах воды — итого 11 литров готового раствора.

Поливайте строго под корень по влажной земле из расчета 1 литр на одно растение. Проводите такую подкормку дважды в месяц начиная с момента цветения. Фосфор из суперфосфата укрепляет корни и стимулирует обильное цветение, калий отвечает за сладость и плотность плодов, а магний улучшает фотосинтез и усвоение питательных веществ.

Результат не заставит себя ждать: томаты станут сахарными и мясистыми, огурцы — хрустящими и сладкими, перцы — толстостенными и сочными. Плюс такой универсальной схемы в том, что вы экономите время и деньги: не нужно покупать отдельные удобрения для каждой грядки и запоминать сложные дозировки.

