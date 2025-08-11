Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:58

ГК «Самолет» раскрыла амбициозный план на века после смерти основателя

ГК «Самолет» не поменяет курс на развитие после смерти основателя Кенина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская девелоперская компания «Самолет» после кончины своего основателя Михаила Кенина будет продолжать развиваться по намеченному курсу, сообщает РБК со ссылкой на заявление ГК. Также группа намерена придерживаться столетнего плана, которые обозначил погибший руководитель.

Несмотря на внезапный уход крупнейшего акционера, курс компании останется неизменным, — сказано в сообщении.

Дмитрий Голубков, занимающий пост председателя совета директоров группы, акцентировал внимание на масштабах текущей экспансии. По его словам, девелопер ведет активную работу по всей территории России — от Мурманска до Дальнего Востока, включая Владивосток и Сахалин.

В недавнем пресс-релизе компании «Самолет» сообщили о кончине на 57-м году жизни Михаила Кенина, крупнейшего акционера группы. Кенин являлся известным предпринимателем и инвестором, сыгравшим ключевую роль в становлении одного из ведущих девелоперских холдингов России. В официальном заявлении представители компании выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Михаила Кенина охарактеризовали как выдающуюся личность, обладавшую незаурядными способностями.

девелоперы
смерти
руководители
строительство
экономика
