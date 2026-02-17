Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре Тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера отправили с Кипра родственникам в Россию

Тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера отправили его родственникам в Россию, сообщил ТАСС осведомленный источник. По его словам, останки доставили с военной базы на Кипре в Москву, где состоятся все необходимые ритуальные процедуры.

Тело предпринимателя было в минувшую пятницу передано его родственникам администрацией британских военных баз «Акротири» и «Декелия». В субботу, 14 февраля, останки Владислава Баумгертнера были отправлены и доставлены в Москву с целью проведения в России всех необходимых ритуальных процедур, — рассказал собеседник агентства.

О пропаже экс-владельца одной из крупнейших в мире компаний по производству калийных удобрений стало известно в начале января. Полиция Кипра вела его масштабные поиски с 11 января, хотя сам бизнесмен перестал выходить на связь еще 7 января. Ситуация разрешилась 14 января, когда местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму. Это место находилось недалеко от точки, откуда в последний раз подавал сигнал телефон предпринимателя. Кипрская полиция установила, что останки принадлежат Баумгертнеру, однако причина смерти до сих пор неизвестна.

Ранее стало известно, что тело бизнесмена вывезли с территории британской военной базы «Акротири», где проводили его вскрытие. При этом в пресс-службе военной базы не ответили, кто именно и когда забрал останки Баумгертнера.