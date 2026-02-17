Тело Баумгертнера увезли с военной базы в неизвестном направлении Тело экс-главы «Уралкалия» вывезли с военной базы на Кипре после вскрытия

Тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера вывезли с территории британской военной базы «Акротири», где делали его вскрытие, сообщили в пресс-службе военного объекта. При этом там не ответили, кто именно и когда забрал останки экс-владельца одной из крупнейших в мире компаний по производству калийных удобрений, передает РИА Новости.

Я могу подтвердить, что тело было опознано и перевезено. Оно больше не в Полиции суверенных базовых зон (на территории британских военных баз «Акротири» и «Декелия». — NEWS.ru), но мы не можем больше поделиться никакими деталями. Оно больше не у нас, — рассказали в пресс-службе.

О пропаже Баумгертнера стало известно в начале января. Полиция Кипра вела его масштабные поиски с 11 января, хотя сам бизнесмен перестал выходить на связь еще 7 января. Ситуация разрешилась 14 января, когда местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму. Это место находилось недалеко от точки, откуда в последний раз подавал сигнал телефон предпринимателя. Кипрская полиция установила, что останки принадлежат Баумгертнеру, однако причина смерти до сих пор неизвестна.

Ранее знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев сообщал, что прощание с Баумгертнером состоится 21 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Он уточнил, что церемония пройдет в мемориальном зале кладбища.