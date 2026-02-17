Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:07

Тело Баумгертнера увезли с военной базы в неизвестном направлении

Тело экс-главы «Уралкалия» вывезли с военной базы на Кипре после вскрытия

Владислав Баумгертнер Владислав Баумгертнер Фото: Archives Russian/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера вывезли с территории британской военной базы «Акротири», где делали его вскрытие, сообщили в пресс-службе военного объекта. При этом там не ответили, кто именно и когда забрал останки экс-владельца одной из крупнейших в мире компаний по производству калийных удобрений, передает РИА Новости.

Я могу подтвердить, что тело было опознано и перевезено. Оно больше не в Полиции суверенных базовых зон (на территории британских военных баз «Акротири» и «Декелия». — NEWS.ru), но мы не можем больше поделиться никакими деталями. Оно больше не у нас, — рассказали в пресс-службе.

О пропаже Баумгертнера стало известно в начале января. Полиция Кипра вела его масштабные поиски с 11 января, хотя сам бизнесмен перестал выходить на связь еще 7 января. Ситуация разрешилась 14 января, когда местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму. Это место находилось недалеко от точки, откуда в последний раз подавал сигнал телефон предпринимателя. Кипрская полиция установила, что останки принадлежат Баумгертнеру, однако причина смерти до сих пор неизвестна.

Ранее знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев сообщал, что прощание с Баумгертнером состоится 21 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Он уточнил, что церемония пройдет в мемориальном зале кладбища.

Россия
бизнесмены
пропажи
тела
Кипр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме приняли закон о выдаче комнат одной категории студентов
Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.