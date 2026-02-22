Зимняя Олимпиада — 2026
Семейный стол на Прощеное воскресенье: ароматные драники с соусом

Семейный стол на Прощеное воскресенье: ароматные драники с соусом
Многие хозяйки задумываются, чем угостить семью в Прощеное воскресенье, чтобы стол получился сытным и по-домашнему теплым. В польских деревнях в этот день готовили особые драники с густым мясным соусом, которые называли «Сытая Полька» за их питательность и аромат. Чтобы понять, чем угостить семью в Прощеное воскресенье, достаточно приготовить это простое блюдо.

Понадобятся крахмалистый картофель (800 г), сладкий репчатый лук (1 шт.), крупные яйца (2 шт.), пшеничная мука (3 ст. л.), густая сметана (2 ст. л.), соль, молотый перец и растительное масло для жарки. Для мясного соуса: смешанный фарш из свинины и говядины (300 г), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), томатная паста (1 ст. л.), крепкий бульон (200 мл) и щепотка сушеного майорана.

Картофель трут на мелкой терке, сразу соединяя его с луком, затем вмешивают яйца, муку и сметану до густой, чуть тягучей массы. На разогретом масле выкладывают ложкой небольшие порции и обжаривают их до хрустящих золотистых краев. Для соуса фарш подрумянивают с нарезанными овощами, вводят томатную пасту, вливают бульон, приправляют майораном и томят на слабом огне до плотной, ароматной подливки. Готовые драники раскладывают по тарелкам и сразу поливают горячим мясным соусом.

Такое угощение получается сытным, ароматным и отлично подходит для семейного стола в праздничный день.

  • Калорийность на 100 г: 185 ккал.

  • БЖУ: 7,2/9,8/17,1.

Ранее мы делились с вами рецептом ярких цветных блинов без искусственных красителей.

рецепты
традиции
семья
ужин
застолье
праздники
Александра Вкусова
А. Вкусова
