21 февраля 2026 в 00:05

Приметы 21 февраля — Захарий Серповидец: как заботиться о растениях зимой?

Приметы 21 февраля
Свое прозвище пророк Захарий Серповидец, которому посвящено 21 февраля, получил за то, что в одном из своих видений узрел свиток, летящий по воздуху и напоминающий по форме серп. Для крестьян этот день был сигналом к началу подготовки к полевым работам весной.

Погодные приметы на Захария, 21 февраля

По поведению природы в этот день определяли, когда ждать тепла и будет ли лето благоприятным.

  • Если на Захария было очень холодно — зима скоро закончится, уступая место ранней весне.

  • Гром в этот день предвещает ветреную весну и засушливое лето.

  • Густой иней на деревьях — к хорошему сбору меда летом.

  • Дым из трубы стелется по земле — жди снегопада.

  • Если луна в небе кажется очень яркой и белой — мороз продержится еще долго.

Приметы о зверях и птицах 21 февраля

  • Если гуси купаются в снегу — скоро наступит оттепель.

  • Если домашние животные сегодня слишком активны, стоит ждать дождливое лето.

Серповидец: традиции 21 февраля

Главные обряды 21 февраля были связаны с подготовкой орудий труда.

Наши предки доставали серпы, осматривали их, чистили и точили. Даже если вы не занимаетесь земледелием, в этот день полезно наточить кухонные ножи — это притягивает в дом достаток. Инструменты окропляли водой, веря, что это даст им силу легко справляться с работой и убережет хозяина от травм.

А еще Захарий считался покровителем лунного света. Люди выносили серпы на улицу, чтобы они «увидели» молодой месяц и напитались его остротой.

Что можно и нужно делать по приметам 21 февраля

Что можно и нужно делать 21 февраля

  • Заниматься починкой и чисткой любых инструментов. Это касается не только дачного инвентаря, но и любых профессиональных инструментов мастера.

  • Покупать металлические изделия. День считается удачным для приобретения ножей, инструментов или кухонной утвари.

  • Приглашать гостей на пироги. Считалось, что шумное и щедрое застолье в этот день отпугивает зимнюю скуку.

Что нельзя делать 21 февраля

  • Проводить хирургические операции и лечить зубы. Существовало стойкое поверье, что раны, полученные в этот день, заживают дольше обычного, а вмешательство врача может быть неудачным.

  • Завидовать чужому успеху. Зависть на Захария считается особенно разрушительной: она может «затупить» вашу собственную удачу.

  • Мести пол и выбрасывать мусор после заката. Верили, что вместе с сором можно вымести из дома благополучие, которое принес «острый» день.

  • Ссориться с тем, кто работает с металлом. Обидеть кузнеца или мастера в этот день — к большой беде.

  • Женщинам нельзя смотреть в зеркало после захода солнца, чтобы не потерять остроту зрения и красоту.

