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17 июня 2026 в 18:45

Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки

Хрустящие малосольные огурцы в банке — три рецепта радости от вкуса Хрустящие малосольные огурцы в банке — три рецепта радости от вкуса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Лето пахнет укропом и свежим зеленцом — и нет ничего лучше, чем открыть банку с малосольными огурцами собственного приготовления. Хрустящие, в меру соленые, с тонким ароматом трав — такая закуска украшает любой стол, от семейного ужина до пикника. Три рецепта малосольных огурцов в банке ниже — для тех, кто ценит простоту, но хочет удивить вкусом.

Классика с тархуном и листом хрена

Этот рецепт малосольных огурцов в банке — базовый, но именно тархун (эстрагон) делает его особенным: трава придает рассолу тонкий анисовый аромат, которого нет ни в одном стандартном варианте.

Ингредиенты (на 3-литровую банку): огурцы свежие (1,5 кг), листья хрена (2 шт.), зонтики укропа (3–4 шт.), веточки тархуна (2–3 шт.), чеснок (5–6 зубчиков), листья вишни (3 шт.), листья смородины (3 шт.), перец черный горошком (6–8 шт.), соль (1 ст. л. с горкой на 1 л воды).

Приготовление. Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа — это залог хруста. На дно чистой банки уложить хрен, тархун, укроп, листья вишни и смородины, чеснок. Плотно набить огурцы. Вскипятить воду с солью, дать остыть 7–10 минут и залить огурцы горячим рассолом доверху. Прикрыть марлей и оставить при комнатной температуре на 18–24 часа, затем убрать в холодильник.

  • Калорийность на 100 г: около 13 ккал. БЖУ: белки — 0,7 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 2,2 г.

  • Полезные свойства: тархун богат флавоноидами и эфирными маслами, обладает мягким противовоспалительным действием.

На минеральной воде — без кипячения

Редкий и почти забытый способ: вместо кипяченого рассола — обычная газированная минеральная вода. Углекислый газ ускоряет засолку, сохраняет максимум витаминов, а огурцы выходят плотными и звонко хрустящими. Такой рецепт малосольных огурцов в банке не требует ни плиты, ни горячей воды — идеально для дачи.

Ингредиенты (на 3-литровую банку): огурцы свежие (2 кг), минеральная вода газированная — не подслащенная (2 л), соль (4 ст. л.), листья хрена (2 шт.), зонтики укропа (3 шт.), чеснок (4 зубчика), перец черный горошком (5–6 шт.).

Приготовление. Огурцы промыть, срезать кончики. В банку уложить хрен, укроп, разрезанный пополам чеснок и перец. Плотно набить огурцами. Растворить соль прямо в минеральной воде (хорошо встряхнуть бутылку), залить в банку так, чтобы огурцы были полностью покрыты. Закрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Готово — убрать в холод.

  • Калорийность на 100 г: около 11 ккал. БЖУ: белки — 0,6 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 1,8 г.

  • Полезные свойства: холодный способ засолки сохраняет витамин C и ферменты огурца, которые разрушаются при термообработке.

Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

С кинзой и французской горчицей — восточный акцент

Нестандартный рецепт для тех, кто ищет новые вкусы. Французская горчица в зернах и свежая кинза превращают привычную закуску в нечто изысканное — пряное, чуть острое и очень ароматное. Такие малосольные огурцы в банке не стыдно подать и к праздничному столу.

Ингредиенты (на 1-литровую банку): огурцы свежие (500 г), кинза свежая (1 небольшой пучок), чеснок (2 зубчика), горчица французская зернистая (2 ст. л.), масло подсолнечное нерафинированное (2 ст. л.), уксус яблочный (2 ст. л.), соль (1 ч. л. без горки), сахар (1 ч. л.), вода кипяченая охлажденная (200 мл).

Приготовление. Огурцы нарезать вдоль на четвертинки — так они быстрее впитают маринад. Кинзу крупно порубить, чеснок тонко нашинковать. В банку сложить огурцы, кинзу и чеснок. Смешать масло, уксус, соль, сахар и воду, добавить горчицу в зернах, влить в банку и перемешать. Закрыть крышкой, убрать в холодильник на 2–3 часа — и можно подавать.

  • Калорийность на 100 г: около 38 ккал. БЖУ: белки — 0,8 г, жиры — 2,4 г, углеводы — 3,2 г.

  • Полезные свойства: семена горчицы содержат синигрин — соединение с доказанными противомикробными свойствами, а также стимулируют выработку желудочного сока и улучшают пищеварение.

Все три рецепта — разные по характеру, но одинаково простые в приготовлении. Попробуйте хотя бы один — и летний стол сразу заиграет новыми красками.

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