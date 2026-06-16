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16 июня 2026 в 09:14

Три рецепта клубничного варенья, о которых вы узнаете только сейчас

Классическое клубничное варенье, но не как у всех — делимся секретами вкуса Классическое клубничное варенье, но не как у всех — делимся секретами вкуса Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Казалось бы, что нового можно рассказать про клубничное варенье — рецептов в интернете тысячи. Но именно в деталях прячется тот самый вкус, который заставляет просить добавки. Три проверенных рецепта — от классики с неожиданным поворотом до совсем редких сочетаний, которые стоит попробовать хотя бы раз.

Клубничное варенье с базиликом и лимонной цедрой

Звучит непривычно, но именно свежий базилик убирает приторность и делает вкус клубничного варенья объемным — чуть пряным, с легкой горчинкой.

  • Ингредиенты: клубника (свежая, 1 кг), сахар (800 г), лимон (цедра и сок — 1 шт.), базилик (свежий, зеленый — 10–12 крупных листьев), вода (50 мл).

Способ приготовления. Промытую клубнику без хвостиков пересыпать сахаром и убрать в сторону на 4–6 часов — за это время ягоды щедро отдадут сок. Влить воду, выжать лимон, бросить цедру и отправить все на плиту. Как только масса закипит, убавить огонь и варить четверть часа, аккуратно снимая пену шумовкой. Листья базилика отправить в кастрюлю за три минуты до выключения, хорошо перемешать — и сразу вынуть: они уже сделали свое дело. Горячее варенье разлить по заранее простерилизованным банкам и закатать.

  • КБЖУ на 100 г: калорийность — 218 ккал, белки — 0,4 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 54 г.

  • Польза: клубника — настоящий склад витамина С и антиоксидантов, которые работают на иммунитет круглый год.

Пятиминутка с бальзамическим уксусом

Бальзамик в варенье — звучит странно лишь до первой пробы. Потом понимаешь: именно эта темная густая капля превращает простое варенье в нечто с характером — кисло-сладким, карамельным, с легкой винной ноткой. Вкус клубничного варенья с бальзамиком запоминается надолго.

  • Ингредиенты: клубника (1 кг), сахар (700 г), бальзамический уксус (2 ст. л.), ванильный сахар (1 пакетик — 8 г), соль (щепотка).

Три рецепта клубничного варенья, о которых вы узнаете только сейчас Три рецепта клубничного варенья, о которых вы узнаете только сейчас Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления. Клубнику с вечера засыпать сахаром и оставить до утра — пусть хорошенько пустит сок. Затем поставить на сильный огонь, дождаться уверенного кипения и варить ровно пять минут, не отходя от плиты и непрерывно помешивая. Перед самым выключением влить бальзамик, всыпать ваниль и щепотку соли — это усилит аромат. Разлить по банкам и закатать. Консистенция будет жидкой — так и должно быть у настоящей пятиминутки.

  • КБЖУ на 100 г: калорийность — 205 ккал, белки — 0,3 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 51 г.

  • Польза: бальзамический уксус улучшает пищеварение и содержит полифенолы.

Варенье «Королевское» — целые ягоды в густом сиропе

Старинный способ многократной варки — редкий, трудоемкий, но дающий результат, ради которого стоит постараться. Ягоды остаются целыми, сироп густой и прозрачный, а вкус клубничного варенья раскрывается медленно, послойно.

  • Ингредиенты: клубника (крепкая, среднего размера — 1 кг), сахар (1 кг), вода (200 мл), лимонная кислота (на кончике ножа).

Способ приготовления. Из сахара и воды сварить сироп, добавить лимонную кислоту. Залить горячим сиропом подготовленную клубнику, оставить на 8 часов. Слить сироп, прокипятить его 5 минут, снова залить ягоды — и так повторить трижды с интервалом 8 часов. На четвертый раз варить ягоды в сиропе 10 минут и сразу закатать.

КБЖУ на 100 г: калорийность — 256 ккал, белки — 0,3 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 63 г.

  • Польза: метод щадящей варки без агрессивного нагрева лучше сохраняет структуру ягод и часть антиоксидантов.

Какой бы рецепт вы ни выбрали, главное правило одно: не торопиться. Варенье любит внимание — и всегда отвечает на него вкусом.

Ранее мы делились с вами рецептами летних супов с соком — для ценителей чего-то нового.

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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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