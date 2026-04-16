Уход за клубникой после зимы: 5 шагов к богатому урожаю

Уход за клубникой весной: подкормка, обрезка и борьба с долгоносиком Фото: Shutterstock/FOTODOM
Клубника — это особая дачная любовь. Не капризная, не требующая специального образования, но благодарная: вложи весной немного сил — и к июлю получишь сладкие ароматные ягоды прямо с грядки. Именно за это ее так ценят и бывалые садоводы, и те, кто только делает первые шаги на участке. Клубника не занимает много места, хорошо растет даже на небольших грядках и радует урожаем уже на второй год после посадки.

Но чтобы ягода была крупной и здоровой, весной ей нужна помощь. Уход за клубникой весной после зимы — это не разовая прополка, а целая система шагов, каждый из которых важен. Разберем все по порядку: от мульчирования клубники весной до борьбы с долгоносиком на клубнике.

Шаг 1. Уборка и санитарная обрезка: удалить старые и больные листья

Как только снег сошел и почва чуть подсохла, первым делом идите на клубничную грядку с перчатками и секатором. Перезимовавшие листья выглядят по-разному: одни просто пожухли, другие почернели, третьи покрыты пятнами или серым налетом.

Обрезка старых листьев клубники весной — это не просто эстетика. Это санитарная необходимость: на отмерших и больных листьях зимуют споры грибков, яйца вредителей, бактерии. Если оставить их на грядке, весь этот «зоопарк» проснется вместе с растением и начнет свое дело.

Удаляйте:

  • все почерневшие, коричневые, сухие листья;

  • листья с пятнами (бурыми, серыми, ржавыми) — признак болезней;

  • усы, оставшиеся с прошлого сезона.

Оставляйте здоровые зеленые листочки — они уже работают на фотосинтез. Срезайте листья аккуратно, не у самого основания: точка роста (сердечко) должна оставаться нетронутой. После обрезки весь растительный мусор уберите с грядки и сожгите — не закладывайте в компост, если там были признаки болезней.

Шаг 2. Рыхление и мульчирование: дышим и сохраняем влагу

После уборки настало время поработать с почвой. За зиму земля уплотнилась, образовалась корка, которая мешает воздуху и воде проникать к корням. Аккуратно прорыхлите почву между кустами на глубину 5–7 см — не глубже, чтобы не повредить поверхностные корни клубники.

Рыхление — это еще и возможность заодно удалить первые сорняки, пока они небольшие.

После рыхления самое время заняться мульчированием клубники весной. Мульча — это покрытие почвы органическим или неорганическим материалом, которое решает сразу несколько задач: сохраняет влагу, сдерживает рост сорняков, защищает ягоды от контакта с землей и предотвращает перегрев корней летом. Мульчирование клубники весной особенно важно в регионах с засушливым летом.

Для мульчи подойдут:

  • солома (классика — ягоды лежат чисто, не гниют);

  • опилки (лучше перепревшие, свежие закисляют почву);

  • скошенная подсохшая трава;

  • агроволокно черного цвета.

Слой мульчи — 5–8 см. Не кладите ее вплотную к стеблям: оставьте небольшой просвет у основания куста, чтобы не спровоцировать гниение.

Шаг 3. Первая подкормка: чем кормить после схода снега

Вопрос «первая подкормка клубники — чем и когда» задают, пожалуй, каждую весну. И правильно делают: именно весенние удобрения закладывают фундамент урожая.

Первая подкормка клубники — чем и когда ее проводить — зависит от фазы развития растения. Начинать нужно сразу после того, как растение тронулось в рост: появились молодые листочки. Обычно это апрель — начало мая, в зависимости от региона.

На этом этапе клубнике нужен прежде всего азот — он стимулирует рост зеленой массы. Хорошо работают:

  1. Аммиачная селитра — 15–20 г на 10 л воды, полив под корень.

  2. Мочевина (карбамид) — 10–15 г на 10 л воды.

  3. Настой куриного помета — разводить 1:20, настаивать 5–7 дней; богат азотом, действует мягко.

  4. Настой крапивы — народное средство, но рабочее: срезанную крапиву заливают водой, настаивают 5 дней, разводят 1:10.

Органику и минеральные удобрения чередуют: это полезнее для почвы и самого растения. Первая подкормка клубники — чем и когда бы вы ее ни проводили — всегда делается по влажной почве после полива, иначе можно обжечь корни.

Шаг 4. Борьба с долгоносиком: как заметить и чем обработать

Борьба с долгоносиком на клубнике — одна из главных весенних задач. Этот маленький жук (3-4 мм) просыпается при температуре почвы +8–10 и сразу начинает откладывать яйца в бутоны. Личинка выедает бутон изнутри — и вы недосчитаетесь не только цветков, но и ягод.

Как понять, что долгоносик уже на грядке:

  • бутоны поникли или отпали — это главный признак;

  • на листьях заметны маленькие дырочки;

  • стебли бутонов надкусаны у основания.

Чем проводить весеннюю обработку клубники от вредителей:

  1. Биологические препараты на основе продуктов жизнедеятельности почвенных микроорганизмов безопасны для пчел и людей, хорошо работают при температуре выше +18 .

  2. Инсектициды — на основе, например, клотианидина или тиаметоксама, применяют до цветения, строго по инструкции.

  3. Народные средства — настой пижмы, чесночная вода, нашатырный спирт (3 ст. ложки на 10 л воды): эффективность ниже, но подходит как профилактика.

Борьба с долгоносиком на клубнике требует своевременности: обработку проводят до начала цветения, иначе химию применять уже нельзя — опылители пострадают.

Шаг 5. Профилактика болезней: обработка от пятнистостей и гнили

Клубника болеет. Самые распространенные недуги — серая гниль, белая и бурая пятнистость, мучнистая роса. Все это грибковые заболевания, и профилактика против них куда эффективнее лечения.

Весенняя обработка проводится дважды:

  • сразу после обрезки — до появления молодых листьев;

  • перед цветением — когда бутоны только начинают формироваться.

Что использовать:

  • системный фунгицид на основе ципродинила — работает даже при +3 , отлично подходит для ранней весны;

  • бордоская жидкость (1%) — проверенная классика от большинства грибковых болезней;

  • биологический препарат на основе живых клеток и спор природной бактериальной культуры Bacillus subtilis — безопасный, хорош для профилактики.

Опрыскивайте не только листья, но и почву вокруг куста — именно там зимуют споры.

Обрезать ли старые листья — и какие именно

Этот вопрос вызывает споры, но ответ однозначный: да, обрезать, но с умом. Весной удаляют только поврежденные, отмершие и больные листья. Здоровые зеленые листья трогать не нужно — они уже фотосинтезируют и кормят растение.

Осенью после плодоношения некоторые садоводы срезают всю надземную часть «под ноль» — это допустимо только до конца июля, чтобы куст успел нарастить листья до холодов. Весной такой радикальный метод недопустим: растение потеряет слишком много сил в момент, когда они ему особенно нужны.

Как выращивать клубнику в саду: основные принципы

Уход за клубникой в саду весной после зимы строится на нескольких простых правилах, которые работают из года в год:

  1. Место: солнечное, защищенное от северного ветра, без застоя воды.

  2. Полив: регулярный, но без заболачивания — раз в 7–10 дней в сухую погоду, лучше капельный или под корень.

  3. Обновление грядок: каждые 3–4 года пересаживайте клубнику на новое место — на старом месте накапливаются болезни и снижается урожайность.

  4. Усы: оставляйте 2-3 розетки для размножения, остальные усы удаляйте — они тянут силы из материнского куста.

  5. Мульчирование клубники весной и поддержание мульчи в течение всего сезона — обязательный элемент ухода.

Как ухаживать за клубникой в саду, чтобы она давала максимум? Секрет прост: не запускать грядку, делать все своевременно и не жалеть на нее внимания весной — именно тогда закладывается будущий урожай.

Урожай созрел: съесть или сварить варенье?

Когда ягоды наконец покраснели и наполнились ароматом, возникает приятная дилемма. Если клубники немного — не сдерживайтесь: ешьте прямо с грядки, пока она теплая от солнца. Это настоящее удовольствие, которое невозможно заменить ничем магазинным.

Если урожай богатый — часть заморозьте (замороженная клубника сохраняет до 80% витаминов), а из остатка сварите джем или конфитюр. Для варенья берите ягоды чуть недозрелые — они лучше держат форму. Джем с целыми ягодами, минимальной варкой (15–20 минут) и чуть меньшим количеством сахара, чем в классических рецептах, — это компромисс между вкусом и пользой.

Главное — не откладывать: клубника хранится всего 1–2 дня при комнатной температуре. Либо наслаждайтесь сразу, либо пускайте в дело.

Виктория Семенова
