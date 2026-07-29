Оладьи — прошлый век: хрустящие кольца из кабачков и баклажанов — жарить не надо, духовка все сделает сама

Оладьи — прошлый век: хрустящие кольца из кабачков и баклажанов — жарить не надо, духовка все сделает сама

Кольца из кабачков и баклажанов — это отличная альтернатива надоевшим оладьям и лепешкам. Овощи получаются настолько ароматными и хрустящими, что заменят все вкусняшки.

Ингредиенты: 1 кабачок, 1 баклажан, крахмал, 2 яйца, панировочные сухари, соль, перец, специи. Кабачок нарежьте колечками, удалите серединку, посолите и оставьте на 15 минут, затем промокните салфеткой. Баклажаны нарежьте и вырежьте серединку, замочите в холодной воде с солью на 10 минут, затем обсушите. Каждое кольцо обваляйте в крахмале, затем в яйце, затем в панировке, выложите в один слой на противень и запекайте 20–25 минут при 190 градусах до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Понравилось, что все запекается в духовке и не нужно стоять у плиты. Совет: перед запеканием сбрызните кольца маслом из пульверизатора — так корочка станет еще более хрустящей.

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