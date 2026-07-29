Кабачок притворяется фруктом: варенье с апельсином и лимоном через мясорубку — зимой будете локти кусать, что мало закрыли

Кабачок притворяется фруктом: варенье с апельсином и лимоном через мясорубку — зимой будете локти кусать, что мало закрыли

Беру самые обычные кабачки, добавляю к ним яркий апельсин и лимон прямо с кожурой — и получаю нежное, прозрачное варенье с сумасшедшим цитрусовым ароматом. Такую заготовку подаю к свежей творожной запеканке, сырам и горячим булочкам — уходит мгновенно.

Ингредиенты

Сахар — 1 кг, кабачок — 3 шт., апельсин — 2 шт., лимон — 1 шт.

Как готовлю

Сначала кабачки очищаю от кожуры и семян, режу на куски, чтобы удобно было прокручивать. Лимон и апельсины тщательно мою, ошпариваю кипятком — это убирает восковой налет и лишнюю горечь, затем удаляю все косточки. Все ингредиенты вместе с цитрусовой кожурой пропускаю через мясорубку — получается сочная яркая масса. В кастрюле тщательно смешиваю ее с сахаром, неплотно накрываю и оставляю на два-три часа, чтобы кабачки пустили сок и образовался натуральный сироп.

Варю варенье в три коротких цикла: довожу до кипения, убавляю огонь и томлю 20 минут, помешивая, а потом полностью остужаю и повторяю еще дважды — именно так оно густеет и набирает глубину вкуса. Горячее варенье разливаю по стерилизованным банкам, сразу укупориваю, переворачиваю и укутываю до полного остывания, после храню в прохладе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Самое большое открытие — как безликий кабачок полностью перенимает характер цитрусов, не оставляя даже намека на овощной вкус. Волокнистая мякоть стала нежным джемом с яркими вкраплениями цедры, как дорогой конфитюр. К творожной запеканке — идеальнее и не придумать.