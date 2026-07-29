Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 13:39

Кабачок притворяется фруктом: варенье с апельсином и лимоном через мясорубку — зимой будете локти кусать, что мало закрыли

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру самые обычные кабачки, добавляю к ним яркий апельсин и лимон прямо с кожурой — и получаю нежное, прозрачное варенье с сумасшедшим цитрусовым ароматом. Такую заготовку подаю к свежей творожной запеканке, сырам и горячим булочкам — уходит мгновенно.

Ингредиенты

Сахар — 1 кг, кабачок — 3 шт., апельсин — 2 шт., лимон — 1 шт.

Как готовлю

Сначала кабачки очищаю от кожуры и семян, режу на куски, чтобы удобно было прокручивать. Лимон и апельсины тщательно мою, ошпариваю кипятком — это убирает восковой налет и лишнюю горечь, затем удаляю все косточки. Все ингредиенты вместе с цитрусовой кожурой пропускаю через мясорубку — получается сочная яркая масса. В кастрюле тщательно смешиваю ее с сахаром, неплотно накрываю и оставляю на два-три часа, чтобы кабачки пустили сок и образовался натуральный сироп.

Варю варенье в три коротких цикла: довожу до кипения, убавляю огонь и томлю 20 минут, помешивая, а потом полностью остужаю и повторяю еще дважды — именно так оно густеет и набирает глубину вкуса. Горячее варенье разливаю по стерилизованным банкам, сразу укупориваю, переворачиваю и укутываю до полного остывания, после храню в прохладе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Самое большое открытие — как безликий кабачок полностью перенимает характер цитрусов, не оставляя даже намека на овощной вкус. Волокнистая мякоть стала нежным джемом с яркими вкраплениями цедры, как дорогой конфитюр. К творожной запеканке — идеальнее и не придумать.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, зачем банки захватывают рынок мобильной связи
Общество
Стало известно, зачем банки захватывают рынок мобильной связи
Овчинский: на юге Москвы строится жилой дом по программе реновации
Общество
Овчинский: на юге Москвы строится жилой дом по программе реновации
Беру 120 граммов сметаны и масло: пеку печенье «Шедевр» — вкусные рулетики с орехово-шоколадной начинкой
Общество
Беру 120 граммов сметаны и масло: пеку печенье «Шедевр» — вкусные рулетики с орехово-шоколадной начинкой
«Золотой огурец» с луком и зеленью — закатываю ведрами, а зимой угощаю соседей: самый простой рецепт
Общество
«Золотой огурец» с луком и зеленью — закатываю ведрами, а зимой угощаю соседей: самый простой рецепт
Химик ответил, в каких контейнерах можно греть пищу
Здоровье/красота
Химик ответил, в каких контейнерах можно греть пищу
Общество
рецепты
еда
кабачки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую журналистку осудили по закрытому делу на 12 лет
У россиян исчезнут сведения о детях из одного документа
В «Калашникове» рассказали о росте продаж военной экипировки
Российская армия продвинулась в ДНР
Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности
В Госдуме призвали верифицировать все сервисы знакомств
Диетолог оценила рецепт веганского тунца из арбуза
Стало известно, как Зеленский отправил в отставку Свириденко
Военным США на Ближнем Востоке грозит изъятие телефонов
Политолог ответил, в какой сфере Россия может сотрудничать с Евросоюзом
В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке
Жительница Севастополя забыла, что угнала автомобиль в нетрезвом состоянии
Смертельная бактерия атаковала престижный район Нью-Йорка
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на один регион
В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram
Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска
Американский самолет-разведчик снова показался у границ России
Журналист высмеял предложение Зеленского Трампу
В деле о таинственной пропаже россиян в Таиланде появился новый поворот
Брат Блиновской раскрыл, на что готов пойти ради обжалования приговора
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.