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10 июля 2026 в 16:12

Свинина с яйцом и яблоками — забытый хит из СССР: готовлю на сковороде и получаю самое сочное мясо

Фото: D-NEWS.ru
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Я думал, это просто мясо с яйцом. Оказалось — целый ужин, где яблоко делает все сочным и сладким.

Ингредиенты

Свинина (вырезка или мякоть) — 400 г, яйца — 2 шт., яблоки (кисло-сладкие) — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., сливки (10–20%) — 150 мл, вода — 50 мл, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю свинину кубиками по 2–3 см и обжариваю на сильном огне в растительном масле до румяной корочки. Тем временем лук режу полукольцами, а яблоки — дольками, не очищая от кожуры. Снимаю мясо со сковороды, на том же масле пассерую лук до мягкости, затем добавляю яблоки и жарю 2 минуты. Возвращаю свинину в сковороду, заливаю сливками и водой, солю, перчу. Теперь нужно томить все под крышкой на слабом огне 10 минут, пока яблоки не станут мягкими. В конце разбиваю яйца прямо в сковороду, накрываю крышкой и жду 5 минут, пока белок схватится. Получается сочное мясо в сладковато-сливочном соусе с яйцом пашот.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Свинина впитала фруктовый сок и стала настолько сочной, что нож входит в нее как в масло. А белок яйца схватился румяной корочкой, но желток остался жидким — идеально макать в него кусочки.

Проверено редакцией
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