29 ноября 2025 в 21:10

В Тобольске 12-летняя школьница выпала из окна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В школе Тобольска из окна выпала 12-летняя девочка, сообщили в издании 72.RU. Отмечается, что школьница упала с высоты второго этажа.

12-летняя школьница выпала со второго этажа, — рассказал источник журналистов.

Состояние девочки уточняется. Журналисты добавили, что направили официальные запросы в Следственный комитет и департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее в Подмосковье годовалая девочка выпала из машины во время обгона. Врачи не смогли стабилизировать состояние ребенка, он скончался из-за полученных травм. Источник уточнил, что девочка могла быть не пристегнута. После того как она упала на дорогу, ее мать остановила автомобиль. Сначала она пыталась сама реанимировать дочь, но после этого вызвала скорую помощь.

До этого в Волгограде произошла трагическая гибель школьницы, выпавшей из окна многоквартирного дома. По данным правоохранителей, тело 11-летней девочки с характерными для падения с высоты повреждениями было обнаружено на улице Грибанова.

