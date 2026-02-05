Маск назвал причину блокировки переписки с Эпштейном Маск признался, что заблокировал Эпштейна из-за его назойливых приглашений

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети Х объяснил, по какой причине прекратил общение с финансистом Джеффри Эпштейном. Миллиардера разозлила его чрезмерная настойчивость.

Эпштейн так часто пытался уговорить меня поехать на его остров, что в конце концов я просто заблокировал его, — написал Маск.

Ранее стало известно, что британцы-республиканцы провели акцию протеста у Букингемского дворца. Они требовали опубликовать все сведения о связях королевской семьи с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Великобритании постараются любыми путями замять историю Эндрю. По словам дипломата, британские СМИ должны уже сейчас сфокусироваться на этой теме, но они продолжают обсуждать Россию.

Позже была обнародована переписка и контакты финансиста и норвежской кронпринцессы: обсуждения книг, поздравления с праздниками и личные приглашения. Эпштейн, например, предлагал ей шопинг в Prada и организовал визит к стоматологу для отбеливания зубов. Кроме того, королевский дом подтвердил четырехдневный визит к Эпштейну в 2013 году.