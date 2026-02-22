Зимняя Олимпиада — 2026
Рыба больше не развалится на сковороде: простой способ пожарить её с хрустящей корочкой и идеальной формой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Раньше у меня рыба часто прилипала и ломалась при переворачивании, а корочка получалась мягкой. Всё изменилось, когда я узнала несколько простых правил подготовки. Теперь кусочки выходят ровными, румяными и аппетитно хрустят.

Для начала возьмите 1 кг рыбы — судака, семги или карася. Очистите, промойте и обязательно хорошо обсушите бумажными полотенцами. Затем нарежьте на одинаковые куски, посолите 10–15 г соли и сбрызните 1–2 ст. л. лимонного сока. Оставьте на 15–20 минут.

Перед жаркой обваляйте каждый кусочек в муке тонким слоем. Выложите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте без крышки 3–4 минуты до румяной корочки. Только после переворачивания можно накрыть крышкой.

Готовая рыба получается золотистой, держит форму и остаётся сочной внутри. Такой способ всегда даёт отличный результат.

Ранее сообщалось, что мраморный пирог — это не просто десерт, а настоящее маленькое кулинарное чудо. Он выглядит празднично, а готовится удивительно просто. Секрет его красоты — контраст светлого и шоколадного теста, который создает «мраморный» узор.

