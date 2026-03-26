Врачи спасли 14-летнюю девочку, удалив ей гигантскую опухоль яичника

Хирурги из Хабаровска спасли 14-летнюю девочку с гигантской опухолью яичника, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Хабаровского края. Новообразование достигло 25 сантиметров в диаметре, а также содержало 1,5 литра жидкости. При этом сама пациентка жаловалась лишь на увеличение живота.

В пресс-службе подчеркнули, что опухоли яичника не болят и редко влияют на цикл. В связи с этим врачи призвали обращать внимание на детали.

Благодаря профессионализму медиков, сложная операция была проведена, а репродуктивное здоровье девочки сохранено, — добавили в ведомстве.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе завершили расследование уголовного дела о гибели новорожденного, в которой родственники винят врачей. Трагедия произошла во время родов, которые, по мнению семьи, должны были проводиться путем кесарева сечения из-за имеющихся противопоказаний, но медики настояли на естественных родах.