Врачи спасли 14-летнюю девочку, удалив ей гигантскую опухоль яичника

В Хабаровске хирурги удалили 14-летней девочке опухоль диаметром 25 сантиметров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хирурги из Хабаровска спасли 14-летнюю девочку с гигантской опухолью яичника, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Хабаровского края. Новообразование достигло 25 сантиметров в диаметре, а также содержало 1,5 литра жидкости. При этом сама пациентка жаловалась лишь на увеличение живота.

Врачи удалили опухоль яичника у 14-летней пациентки: новообразование достигало 25 сантиметров в диаметре и содержало 1,5 литра жидкости. Несмотря на размеры, девочка чувствовала себя нормально — ее беспокоило лишь увеличение живота, — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что опухоли яичника не болят и редко влияют на цикл. В связи с этим врачи призвали обращать внимание на детали.

Благодаря профессионализму медиков, сложная операция была проведена, а репродуктивное здоровье девочки сохранено, — добавили в ведомстве.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе завершили расследование уголовного дела о гибели новорожденного, в которой родственники винят врачей. Трагедия произошла во время родов, которые, по мнению семьи, должны были проводиться путем кесарева сечения из-за имеющихся противопоказаний, но медики настояли на естественных родах.

