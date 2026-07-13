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13 июля 2026 в 11:00

Дуб возле участка выглядит роскошно: скрытые минусы, о которых многие не задумываются заранее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дуб считается символом силы и долголетия, но возле дома такое дерево подходит не всегда. Перед посадкой стоит заранее оценить не только его красоту, но и возможные последствия через несколько лет.

Главная особенность дуба — мощная корневая система. Со временем корни способны повредить фундамент, дорожки и коммуникации, а густая крона затеняет участок и мешает расти светолюбивым растениям. Во время грозы высокое дерево также повышает риск удара молнии. Если дуб уже растет рядом с домом, регулярно обрезайте крону, следите за его состоянием, а при необходимости пересадите в более подходящее место. Если дерево стало опасным, его удаление лучше доверить специалистам.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что место для крупных деревьев лучше выбирать с запасом на будущее. Перед посадкой оставьте достаточное расстояние до дома и других построек — это избавит от лишних проблем через годы.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
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участки
Марина Макарова
М. Макарова
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