Суд ужесточил наказание инженеру по «канализационному» делу под Волгоградом

Суд ужесточил наказание бывшему главному инженеру компании «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву с 3,5 года принудительных работ до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда и правил безопасности, которое привело к взрыву газа на канализационной насосной станции № 4 в Волгограде и гибели шести человек.

Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, назначив Лебедеву наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Лебедев не следил за вентиляцией в помещении приемного отделения КНС. Там скопилась взрывоопасная смесь канализационных газов. Приехавший рабочий отравился этой смесью, потерял сознание и умер.

Однако, как установил суд, инженер, вместо того чтобы вызвать специалистов, приказал своим подчиненным самим установить вентилятор. При этом у них не было ни разрешения на такую деятельность, ни нужной квалификации. Кроме того, они работали в отравленной среде без контроля за уровнем газов и кислорода. Сам Лебедев вину не признал.

