30 марта 2026 в 08:27

Россиян предупредили о сообщениях с фишинговыми ссылками в мессенджерах

МВД: аферисты рассылают сообщения с опасными ссылками и просят подписать петицию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мошенники стали прибегать к новой схеме обмана, рассылая в мессенджерах сообщения с фишинговыми ссылками и просьбой подписать петицию, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале. Как пример, аферисты призывают проголосовать за присвоение почетного звания погибшему военному.

Один из актуальных способов фишинга — рассылка сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пользователь, переходя по ссылке, попадает на поддельный сайт. Там ему предлагают авторизоваться через «Госуслуги» или мессенджер, что может привести к краже аккаунта.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники используют поддельные ссылки и коды под предлогом переноса чата в другие мессенджеры. Жертвам предлагают перейти по ссылке или ввести код подтверждения, что позволяет злоумышленникам захватить аккаунт. МВД также отмечает, что значительная часть случаев связана с рассылкой вредоносных файлов под видом фото или видео.

Россия
МВД
мошенники
петиции
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

