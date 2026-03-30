Россиян предупредили о сообщениях с фишинговыми ссылками в мессенджерах МВД: аферисты рассылают сообщения с опасными ссылками и просят подписать петицию

Мошенники стали прибегать к новой схеме обмана, рассылая в мессенджерах сообщения с фишинговыми ссылками и просьбой подписать петицию, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале. Как пример, аферисты призывают проголосовать за присвоение почетного звания погибшему военному.

Один из актуальных способов фишинга — рассылка сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пользователь, переходя по ссылке, попадает на поддельный сайт. Там ему предлагают авторизоваться через «Госуслуги» или мессенджер, что может привести к краже аккаунта.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники используют поддельные ссылки и коды под предлогом переноса чата в другие мессенджеры. Жертвам предлагают перейти по ссылке или ввести код подтверждения, что позволяет злоумышленникам захватить аккаунт. МВД также отмечает, что значительная часть случаев связана с рассылкой вредоносных файлов под видом фото или видео.