«Русские идут»: политолог объяснил смысл угроз НАТО в адрес России

НАТО пытается выставить Россию врагом, чтобы обосновать наращивание военной мощи Европы, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, так генсек Альянса Марк Рютте стремится избежать недовольства избирателей в условиях экономического спада.

Полагаю, ключевая проблема НАТО заключается в том, что местные элиты выбрали для находящейся в кризисе экономики Европы в качестве инструмента перезапуска ее милитаризацию: ставку на военно-промышленный комплекс. Они сочетают это со сбросом с себя социальных обязательств. Чтобы подобную программу реализовать, необходим образ врага, и, соответственно, его старательно лепят из России, не сильно заморачиваясь вопросами реалистичности. Думаю, высказывание Рютте является составной частью большого сериала под названием «Русские идут» и стремлением убедить избирателей в том, что курс на милитаризацию экономики и на затягивание поясов обоснован наличием русской угрозы, — пояснил Минченко.

Ранее Рютте заявил, что НАТО ответит на возможную блокаду Сувалкского коридора решительно и мощно. Так он прокомментировал вопрос о реакции на гипотетические действия России в этом районе.