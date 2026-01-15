Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:07

Путин объявил первого гостя на ПМЭФ-2026

Путин решил пригласить Саудовскую Аравию в качестве гостя на ПМЭФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пригласил Саудовскую Аравию в качестве гостя на предстоящий Петербургский международный экономический форум. Как передает пресс-служба Кремля, лидер РФ сообщил об этом во время церемонии вручения верительных грамот.

Приветствуем решение королевства выступить в качестве страны-гостя на предстоящем в июне Петербургском международном экономическом форуме, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что саудовская компания Midad Energy стала главным претендентом на приобретение зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Позиции компании укрепляют тесные политические связи ее руководства как с Москвой, так и с Вашингтоном.

Вице-премьер Александр Новак в свое время заявил о российской инициативе по развитию партнерства с Саудовской Аравией в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. По его словам, сотрудничество планируется в ряде ключевых цифровых направлений. Новак добавил, что взаимодействие в цифровой области также крайне важно для строительства и городского хозяйства. Он привел в пример успешные совместные проекты Москвы и Эр-Рияда в этой сфере.

До этого востоковед Василий Кузнецов заявил, что российский рынок стал перспективным для Саудовской Аравии, особенно в высокотехнологичных отраслях. Эксперт подчеркнул, что королевство сейчас представляет собой образованное общество с экономикой, ориентированной на наукоемкие проекты развития.

ПМЭФ
Саудовская Аравия
Владимир Путин
приглашения
