Путин объявил первого гостя на ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин пригласил Саудовскую Аравию в качестве гостя на предстоящий Петербургский международный экономический форум. Как передает пресс-служба Кремля, лидер РФ сообщил об этом во время церемонии вручения верительных грамот.

Приветствуем решение королевства выступить в качестве страны-гостя на предстоящем в июне Петербургском международном экономическом форуме, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что саудовская компания Midad Energy стала главным претендентом на приобретение зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Позиции компании укрепляют тесные политические связи ее руководства как с Москвой, так и с Вашингтоном.

Вице-премьер Александр Новак в свое время заявил о российской инициативе по развитию партнерства с Саудовской Аравией в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. По его словам, сотрудничество планируется в ряде ключевых цифровых направлений. Новак добавил, что взаимодействие в цифровой области также крайне важно для строительства и городского хозяйства. Он привел в пример успешные совместные проекты Москвы и Эр-Рияда в этой сфере.

До этого востоковед Василий Кузнецов заявил, что российский рынок стал перспективным для Саудовской Аравии, особенно в высокотехнологичных отраслях. Эксперт подчеркнул, что королевство сейчас представляет собой образованное общество с экономикой, ориентированной на наукоемкие проекты развития.